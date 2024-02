NBA 2023 2024 | Twolves cadono in casa contro i Magic di Banchero Jokic stellare nella vittoria Nuggets

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dieci partite in una nottata NBA che ci regala una Western Conference sempre più incerta. I Minnesota Timberwolvesin106-108 per mano degli Orlando, guidati dai 23 punti di Paoloe in generale da un quintetto titolare in cui tutti forniscono il loro contributo, da Wagner (19) a Carter Jr. (18+12). Nonostante la doppia doppia da 22+16 di Gobert, arriva una sconfitta per Minny, la 15esima in stagione come OKC e Clippers. I Thunder infatti vincono facilmente ingli Hornets 126-106 (31 per SGA), mentre LA si impone 125-136 a domicilio in quel di Detroit grazie ai 33 di Leonard. RISULTATI E CLASSIFICHE Un canestro di Zion Williamson a 3? dalla sirena consegna laai New Orleans Pelicans per 113-114 sul campo dei San Antonio ...