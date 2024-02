Naspi e nuovo lavoro Co co co | va comunicato all’Inps

Con il messaggio 21 aprile 2023, n. 1488 l’INPS comunica che è disponibile, in via sperimentale, il nuovo servizio per presentare la domanda per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI. Il ...L’erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI segue il consueto calendario, con accredito intorno alla metà del mese. La data di accredito dipende dalla data di presentazione della domanda di ...Il nuovo mese porta con sé alcune importanti novità sui pagamenti ...dal 15 marzo per le domande pervenute entro fine febbraio. Quando viene pagata la Naspi febbraio 2024 La Naspi è l’indennità di ...