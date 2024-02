Napoli-Zielinski | trattativa per il rinnovo interrotta | la dura reazione di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 febbraio 2024) Rottura, il mancatoporta all’esclusione dalla Champions:di ADL dopo il no del polacco all’Arabia Saudita. Colpo di scena nellaper ildi contratto tra ile Piotr. Il club azzurro ha deciso di escludere il centrocampista polacco dalla lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta di Champions League, una scelta drastica che segna la rottura tra le parti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la decisione del presidente Aurelio Desarebbe dettata dal risentimento dopo il rifiuto dinella scorsa sessione di mercato di trasferirsi in Arabia Saudita. Un’operazione che avrebbe permesso al ...