Napoli-Verona | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di sabato 3 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata diA e si gioca domenica alle 15:00:, diretta tv,. La partita tra Lazio e, una settimana fa, non è stata di certo uno spot per il calcio e sia ai tifosi azzurri che a quelli biancocelesti non ha fatto altro che alimentare la nostalgia del “bel gioco” degli anni passati. Troppo sterile e fine a sé stesso il palleggio della squadra di Walter Mazzarri, che non ha praticamente mai tirato in porta, virando verso uno stile più conservativo come nelle partite precedenti con Fiorentina e Inter. Zielinski, Politano e Rrahmani – IlVeggente.it (Lapresse)Sta provando a fare di necessità virtù l’allenatore di San Vincenzo, costretto ancora a rinunciare ...