Napoli-Verona | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 - L'ultima volta al Maradona era stato necessario un guizzo all'ultimo respiro per liquidare la pratica Salernitana, squadra sulla carta molto più debole: domenica 4 febbraio alle 15, ancora a Fuorigrotta, ilproverà ad avere la meglio sull'Hellascon decisamente meno ansie e patemi in quello che sarà l'ennesimo esame cruciale per una squadra che non vuole proprio saperne di ingranare. Le(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: MazzarriHellas(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Sardar, Duda; Tavsan, Suslov, Folorunsho; Noslin. Allenatore: Baroni Orario e ...