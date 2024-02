Napoli-Verona | Mazzarri in conferenza | “Il modulo lo vedrete domani Quarto posto possibile Zielinski non sarà convocato”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il tecnico del, Walterha aprlato instampa alla vigilia di, a sorpesa presente anche il patron De Laurentiis. Ildopo la parentesi supercoppa, affronterà ilal Maradona, il tecnico Walterha parlato instampa accompagnato dal patron De Laurentiis.sul: “tre o quattro, possiamo giocare come vogliamo” “? Loperché è giusto così. La squadra negli ultimi periodi ha lavorato ed ha imparato a giocare dietro a tre, ma anche a fare la difesa a quattro. E questo è un vantaggio, per iniziare la partita o anche a partita a corso. I ragazzi sono ...

Alla vigilia del match contro il Verona, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alle 17 interverrà nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno per rispondere alle domande della ...Il presidente del Napoli ha concluso: " Ho letto che qualcuno aveva dubitato che ci fosse una ripicca o un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E' una splendida persona e un giocatore ...