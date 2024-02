Napoli-Verona | Mazzarri | “Chiedo una mano al pubblico”

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il tecnico delWalterè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. In vista della sfida trae … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Verona. Aurelio De Laurentiis è ... (forzazzurri)

Il Napoli di Mazzarri continua a non entusiasmare i supporters partenopei: il dato delle probabili presenze con l’Hellas non mente. L’avvento ... ()

Nessuna concessione sul modulo scelto domani contro l’Hellas Verona. Walter Mazzarri vuole un Napoli camaleontico per mettere in difficoltà la squadra di Marco Baroni nel match del Maradona.Napoli-Verona, le dichiarazioni di Walter Mazzarri in conferenza stampa. Tornano in campo gli azzurri, chiamati ad affrontare una sfida cruciale per la restante parte della stagione. I partenopei ..."La Lega è un cumulo di incapacità - ha detto nella conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona - vendono l'evento, fanno entrare le telecamere negli spogliatoi prima del match quando i giocatori ...