Napoli-Verona | l’insidia è dietro l’angolo | tifosi preoccupati

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Negli ultimi anni, le sfide traed Hellassi sono rivelate particolarmente complicate per i giocatori azzurri. Domani ilospiterà l’Hellasdi Baroni al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per i partenopei, con l’obiettivo quarto posto nel mirino, in attesa del big match di settimana prossima a Milano. Un discorso simile per i gialloblù, totalmente immersi nella lotta salvezza ed autori di un vero e proprio stravolgimento in sede di calciomercato, dovuto a necessità di bilancio, che hanno obbligato la dirigenza scaligera alla cessione dei propri pezzi da 90, tra cui proprio Cyril Ngonge, acquistato dalper diciotto milioni.– Hellas: i precedenti al Maradona nelle ultime ...