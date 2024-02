Napoli | «Tu appartieni a me» | stalker perseguita una 31enne e finisce in cella

A Napoli non è possibile chiudere un rapporto in maniera sana, va sempre trovato un colpevole o un appiglio per salvarsi la faccia. La storia si ripete con Zielinski. A volte bisognerebbe guardarsi in ...Riaperto il casting per la panchina azzurra e il patron prova a piazzare il colpaccio: l'ultima indiscrezione Klopp-Napoli non lascia dubbi ...'Scuse a Raspadori Sono quello che, pur criticandolo, quello che lo difende di più tra i miei amici', le parole del noto professore a Radio Napoli Centrale.