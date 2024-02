Napoli | Mazzarri | ”Cambio di modulo cotro il Verona? I ragazzi sono preparati a …”

(Di sabato 3 febbraio 2024)? Ia cambiare sia domani o durante la gara Walter, allenatore del, alla vigilia del match contro iled in conferenza stampa al Konami Training Center di Castel Volturno ha risposto alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: E’ soddisfatto del mercato? Domani contro ilrivedremo la difesa a 4? “Al di là del mercato, gennaio ha anche difficoltà e s’è fatto quello che si poteva e s’è fatto un buon lavoro secondo me. Sul… lo vedrete domani. Lo dissi già: la squadra nell’ultimo periodo ha avuto delle settimane tipo e quindi è positivo, hanno imparato a giocare a 3, 3-4-3-, 3-5-1-1 ed anche la difesa a 4. Fare più moduli può essere ...

