Napoli | i 10 intossicati per il sushi | «I cibi vanno cotti | si rischiano infezioni rischiose»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Un ristorante diin via Martucci nella zona di Chiaia aè stato chiuso dall’Asl1 e dai Nas. La decisione è arrivata dopo diversi casi di intossicazione alimentare. Tutti giovani che sabato si erano recati a mangiare con la modalità “all you can eat”. Il Mattino racconta che i ragazzi hanno sofferto di cefalea, nausea, vomito e crampi. I sintomi sono cominciati dopo la cena. L’Asl ha trattato i casi come una «sospetta intossicazione alimentare». I Nas si sono presentati nel locale e hanno sospeso il ristorante con alcune prescrizioni su aspetti strutturali e organizzativi. Attualmente però non è stato dimostrato un nesso tra l’intossicazione e il locale. L’esperto Ma Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno, spiega al quotidiano che «con il pesce e la carne crudi non si ...