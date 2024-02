Napoli-Hellas Verona | dove e quando vedere il match in tv

(Di sabato 3 febbraio 2024) Iltraedper la 23esima giornata di Serie A è previsto per domenica 4 febbraio alle ore 15. Sarà visibile sulla piattaforma Dazn e il canale Zona Dazn di Sky (numero 214). Coloro che sono abbonati sia a Dazn che a Sky, potranno seguire la partita anche grazie all’app presente sul decoder Sky Q., le probabili formazioni Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre riportate da Sky Sport.(4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.(4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Serdar, Duda; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin. Per la squadra azzurra sono indisponibili ...

Come ha rivelato Il Mattino, Cyril Ngonge, attaccante del Napoli, è stato l'acquisto più oneroso del mercato di gennaio in Serie A: "Nessuno è stato capace di incassare da una sola cessione quanto ha ...Licenza di segnare. Perché il Napoli ha bisogno dei gol per alimentare la rimonta Champions. È la missione di Giovanni Simeone in vista del match di domani (inizio alle 15, diretta su Dazn) contro ...In estate disse no ai milioni dell’Arabia Saudita. Meglio il Napoli, la risposta. Qualcosa, però, è mancato, scrive quest'oggi La Repubblica ripercorrendo le tappe che hanno portato all'esclusione di ...