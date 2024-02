Napoli | De Laurentiis | 'Zielinski fuori dalla Champions non per ripicca Volevo Dragusin | Perez ripiego ma mi hanno rotto i co'

“Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L’Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un ... (sportface)

Ultime notizie Napoli - Per la prima volta il Barcellona ha fissato una scadenza per il progetto Superlega: «Entro due anni bisogna iniziare», ha spiegato ieri Joan Laporta, presidente del Barcellona ...In diretta dalla sala stampa dell’SSC Napoli Konami Training Center la conferenza stampa di Mister Mazzarri alla vigilia di Napoli-Verona. E' possibile seguire l'evento sul canale Youtube della SSC Na ...Il presidente del Napoli ha concluso: " Ho letto che qualcuno aveva dubitato che ci fosse una ripicca o un'azione vendicativa verso Zielinski, assolutamente no. E' una splendida persona e un giocatore ...