Napoli | De Laurentiis | ”Zielinski? Dobbiamo aprire una finestra sulle opportunita’ di entrata”

(Di sabato 3 febbraio 2024) De: Ho letto che qualcuno aveva dubitato che ci fosse una specie di ripicca o di azione vendicativa nei confronti di, assolutamento no.e’ un bravissimo ragazzo Aurelio De, presidente del, ha parlato in Press Conference alla vigilia della sfida con l’Hellas Verona. Queste le sue parole: Aurelio Desulla lista del“La lista Champions è venuta fuori da un confronto all’interno della società. Mercoledì ci sarà la reunion (a Palazzo Petrucci, ndr). La Uefa stabilisce minor presenza di quanto non è possibile fare nel campionato nazionale. Siccome noi abbiamo fatto nuovi acquisti, dispiace per Dendoncker. DesuDispiace anche per ...