Napoli | De Laurentiis a sorpresa in conferenza con Mazzarri | le possibili dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 3 febbraio 2024) Depotrebbe parlare anellastampa delcon: occasione per chiarire le scelte di mercato e il caso Zielinski. Colpo di scena in casa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il presidente Aurelio Depotrebbe partecipare aallastampa di presentazione della gara con l’Hellas Verona, inizialmente prevista solo per l’allenatore Waltere Deinstampa La, inizialmente fissata per le 12 di oggi, è stata posticipata alle 17. E ora potrebbe vedere anche la presenza del patron azzurro, che coglierebbe l’occasione per affrontare ...