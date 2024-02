Musei Gratis | domani incontro all’Anfiteatro di Pozzuoli

(Di sabato 3 febbraio 2024), domenica 4 febbraio, torna l’appuntamento mensile con la Domenica al museo. Come ogni prima domenica del mese, infatti, è previsto l’accesso gratuito in tutti i, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali del Ministero della Cultura aperti al pubblico. Il Presidente dell’Osservatorio per la Tutela dell’Ambiente e della Salute, Ciro Di Il Blog di Giò.

A Roma è impossibile stare con le mani in mano, tante sono le cose da fare e gli eventi da seguire. Per non parlare dei musei aperti e mostre ... (funweek)

Poggio Insieme: "Con Moriconi presenta la nuova mostra alle Scuderie e non cita la co-curatrice Ballerini. Cavallo all’inaugurazione non ci sarà: assenza clamorosa" .Musei civici di Como, il comune incassa il sostegno della Galleria degli Uffizi di Firenze per future collaborazioni in merito ...Torna il famoso appuntamento di Domenica al Museo a Napoli il 4 febbraio 2024. Ecco l'elenco dei musei gratuiti.