Murales da record al centro sociale Ora è il più grande della Toscana

(Di sabato 3 febbraio 2024) BIBBIENA "Growing in the sun light", ildeldi Bibbiena Stazione è il più. L’opera di street art realizzata grazie a un bandoRegionesulla rigenerazione urbana con i suoi 530 metri quadrati, è il piùe uno dei più grandi in Italia. A darne la notizia sono Ninjaz e Mozz, i due urban artist, che hanno realizzato l’opera. "Growing in the sun light è un’opera – spiegano – che prende ispirazione dal territorio del Casentino e dal nostro personale concetto di vita. L’opera è infatti costruita sul parallelismo che abbiamo colto tra la vegetazione e la vita di ogni essere umano. La vita umana, intesa come esperienza di crescita e ...