MOVIOLA – Frosinone-Milan | mano larga di Leao | è dentro l’area di rigore

(Di sabato 3 febbraio 2024) Episodio danel cuore del primo tempo di, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa battono un calcio d’angolo corto e Gelli arriva al cross da fondo, la palla sbatte sulladi. Per l’arbitro Pairetto nessun dubbio, è calcio di. Rivedendo l’azione si nota come ladell’esterno portoghese sia effettivamente in posizionee dunque è punibile, qualche dubbio invece sulla posizione visto che era al confine tradi. Il Var riguarda le immagini e conferma la decisione del campo, èdi. Decisione giusta. Dal ...

Le formazioni di Frosinone-Milan, match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A, in programma stasera a San Siro Non cambia Stefano Pioli. Il tecnico del Milan, che non ha avuto ulteriori ri ...Di seguito la rassegna di tutti gli episodi da moviola nella gara tra Frosinone e Milan, penultima del sabato della 23esima giornata di Serie A: FROSINONE-MILAN (s.Al Benito Stirpe di Frosinone si affrontano gialloblu e rossoneri. Il Milan, dopo il pirotecnico pareggio contro il Bologna a San Siro, vuole tornare alla vittoria per allungare sulle inseguitrici e..