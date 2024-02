Moviola Frosinone-Milan | l’episodio chiave del match

Al Benito Stirpe di Frosinone si affrontano gialloblu e rossoneri. Il Milan, dopo il pirotecnico pareggio contro il Bologna a San Siro, vuole tornare alla vittoria per allungare sulle inseguitrici e..Frosinone Milan, l’emergenza infortuni non è finita: questi 7 rossoneri saltano il match valido per 23^ giornata di Serie A...Conferenza stampa Tiago Djalò Juve: il VIDEO della presentazione dell’ex ...Di seguito i principali episodi da moviola di Empoli-Genoa e Udinese-Monza, match della 23esima giornata di Serie A in programma oggi alle 15. EMPOLI – GE.