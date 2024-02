MotoGP | Acosta su Ktm brilla nell’ultimo giorno di shakedown test a Sepang

(Di sabato 3 febbraio 2024) Continua are la Ktm nellodi. Nel sabato malese questa volta il più veloce è il rookie Pedroin sella alla Ktm griffata Red Bull GASGAS Tech3 con il crono di 1’58?189, che è anche il miglior tempo assoluto di questa tre giorni. Staccato di appena 66 millesimi Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing), un po’ più indietro (a 0?211) Johann Zarco con la sua nuova Honda LCR.ha importo un ritmo impressionante, e punterà a migliorarsi ancora a partire da mercoledì, quando tornerà in pista, sempre a, per i primiufficiali della stagione. Insieme a lui il compagno di squadra Augusto Fernandez e i due piloti ufficiali Ktm, Brad Binder e Jack Miller. Quarto tempo per Fabio Quartararo su Yamaha, a due ...

Si prepara ad una esaltante stagione in MotoGP anche Pedro Acosta che dopo il titolo in Moto2 vuole provare ad incidere anche nel massimo campionato ... (metropolitanmagazine)

Solitamente veniva disputata in p Rossi mità del Natale ma, in questa occasione, l’ormai celebre 100 Km dei campioni , che si disputa al Ranch di ... (oasport)

Bologna, 31 gennaio 2024 - C’è tanta attesa per il debutto in Moto gp di Pedro Acosta . Forse troppa. Il pilota spagnolo viaggia con i galloni del ... (sport.quotidiano)

A Sepang è andato in scena lo Skakedown della MotoGP . Sulla carta doveva essere un test blindato, ma in realtà qualche informazione è arrivata d alla ... (oasport)

Impegnato in Malesia nello shakedown test, lo spagnolo targato GASGAS Tech3 condivide le sue impressioni © 2022 Dorna Sports SL. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi sono di proprietà dei ...Pedro Acosta conclude lo Shakedown al comando, vicinissimo all'abbattimento del muro del '58. Bene Zarco terzo su Honda.È in atto in queste giornate lo shakedown in Malesia a Sepang dove sono impegnati i collaudatori, il debuttante Pedro Acosta e i piloti di Honda e ...debutto in Superbike nel 2009 e vincitore poi in ...