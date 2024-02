Moto contro un furgone su via Appia Nuova | muore il 50enne Fabrizio Pellegrini

(Di sabato 3 febbraio 2024) Incidente mortale nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 2 febbraio, su via, tra Castel Gandolfo e Marino. Uno stra unae unnel quale ha perso la vita ildi Albano Laziale. Il centauro viaggiava in sella alla suae sembra fosse diretto a casa quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, è andato a sbattereun Ford Transit, guidato da una 63enne, che viaggiava nella sua stessa direzione e che stava svoltando a sinistra. Un impatto violento nel quale ilha riportato ferite gravissime. Sul posto è atterrata anche l’eliambulanza I soccorsi sono stati allertati ...

Le prime visioni nelle sale e le novità delle piattaforme: «Prima danza, poi pensa: Alla ricerca di Beckett», «Argylle: La super spia», «A dire il vero», «The Warrior: The Iron Claw», «Una bugia per d ...Due operatori umanitari francesi che lavoravano per una ong svizzera in Ucraina sono rimasti uccisi in un raid russo. Le tensioni tra Europa e Russia sono ...La Corte internazionale di Giustizia dell'Aja ha dichiarato di avere la giurisdizione per giudicare la maggior parte della causa intentata dall'Ucraina per la brutale invasione russa del 2022, con la ...