Morto Vittorio Emanuele di Savoia | la malattia del figlio di Umberto II

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quale era ladidi, ildell’ultimo re d’ItaliaIIoggi a Ginevra?diavrebbe compiuto fra pochi giorni 87 anni. Non sono note particolariche hanno portato alla morte. Nel comunicato della Casasi dice che si è spento serenamente. Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”. Classe 1937, dopo la vittoria della Repubblica al ...

Questa mattina si è conclusa un’era per la storia d’Italia con la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia . Nato il 12 febbraio 1937, a meno di due ... (thesocialpost)

Morto Vittorio Emanuele di Savoia : le cause della morte del figlio dell’ultimo re d’Italia Questa mattina è Morto a Ginevra Vittorio Emanuele di ... (tpi)

Quale era la malattia di Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio dell’ultimo re d’Italia Umberto II morto oggi a Ginevra Vittorio Emanuele di Savoia avrebbe compiuto fra pochi giorni 87 anni. Non sono ...È con profonda tristezza che la "Real Casa di Savoia" annuncia la morte di Vittorio Emanuele di Savoia a Ginevra. È con profonda tristezza che la "Real ...BOLOGNA – È morto questa mattina a 86 anni Vittorio Emanuele di Savoia. “L’annuncio è arrivato in un comunicato, scritto in lingua italiana e francese, inviato dalla “Real casa di Savoia”, che annunci ...