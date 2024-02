Morto in Ungheria di meningite | ma i familiari non avevano notizie da quasi un anno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 febbraio 2024)in circostanze sospette. Di Stefano Puddu, l’italiano che viveva a Budapest fin dal 2020 si sono perse le tracce dall’aeroporto di Cagliari, fino al giorno della sua morte. Anche la data però è incerta e le dinamiche del decesso non sono chiare. Ci sono troppe zone d’ombra nella storia del 37enne che, tanto caro alla sua terra, aveva lasciato la Sardegna nell’estate del 2022 per tornare in. Qui qualcosa dev’essere successo, ma aila morte è stata comunicata con un netto ritardo: ben 11 giorni dopo il decesso di Puddu. Le motivazioni non sono chiare e la famiglia ha presentato formalmente denuncia contro l’ambasciata italiana di Budapest per non aver informato tempestivamente la scomparsa di un connazionale. Undici giorni di attesa per comunicare la morte di un connazionale: la famiglia di Stefano Puddu denuncia ...