Morto Carl Weathers | l’omaggio di Sylvester Stallone

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 3 febbraio 2024)il 1 febbraio, all’età di 76 anni. La sua scomparsa ha profondamente rattristato le star che con lui hanno condiviso il set, da Rocky a Star Wars: The Mandalorian Hollywood è turbata dalla scomparsa dinel sonno giovedì 1 febbraio, nella sua casa di Los Angeles all’età di 76 anni. Com’è noto, raggiunse la notorietà per aver prestato il volto al pugile Apollo Creed nei primi quattro film della saga Rocky., star del franchise, ha dedicato un commosso omaggio social al collega, ma non è stato il solo. Anche Arnold Shwarzenegger, che conha recitato in Predator, ha espresso la propria tristezza per la perdita. Ad annunciare che...