Morto Carl Weathers | interpretò Apollo Creed nella saga di Rocky Il ricordo di Silvester Stallone

Il mondo dello spettacolo e dello sport è in lutto per la morte di Carl Weathers . Ex difensore di football americano, con un trascorso in NFL, è ... (optimagazine)

Carl Weathers, attore di "Rocky", "Predator" e "The Mandalorian" ed ex giocatore di football professionista, è deceduto a 76 anni: ""Carl era un essere umano eccezionale che ha vissuto una vita straor ...Sylvester Stallone ha dedicato un commovente omaggio a Carl Weathers, l’attore che ha interpretato il leggendario Apollo Creed in ‘Rocky’, scomparso lo scorso giovedì all’età di 76 anni. In un video c ...Carl Weathers, l'indimenticabile Apollo Creed di Rocky è morto all'età di 76 anni: il ricordo di Sylvester Stallone ...