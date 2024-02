Morto Carl Weathers | è stato Apollo Creed in Rocky e Greef Karga in The Mandalorian

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il mondo dello spettacolo e dello sport è in lutto per la morte di. Ex difensore di football americano, con un trascorso in NFL, è diventato attore di successo ricoprendo ruoli che hanno fatto la storia di cinema e televisione, come quello diin. Ha recitato al fianco di Arnold Schwarzenegger in Predator e ha preso parte alla serie TV The, del franchise di Star Wars, su Disney+. Secondo quanto comunicato dalla famiglia, l’attore “èin pace nel sonno” all’età di 76 anni. Èun essere umano straordinario che ha vissuto una vita straordinaria. I suoi contributi al cinema, la televisione, le arti e lo sport hanno lasciato un segno indelebile attraverso le generazioni Il messaggio della ...