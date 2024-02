Monza | Palladino fa il punto sul mercato | 'Djuric e gli altri'

(Di sabato 3 febbraio 2024) Raffaele, allenatore del, parla ai microfoni di Dazn prima del match con l’Udinese, in programma oggi alle 15 al Bluenergy...

Raffaele Palladino si prepara alla prossima partita di campionato e non solo. L'allenatore del Monza ha dichiarato in conferenza stampa... (calciomercato)

Le parole di Raffaele Palladino , allenatore del Monza , in vista del match di Serie A contro l’Udinese. I dettagli Raffaele Palladino ha parlato ... (calcionews24)

Raffaele Palladino , allenatore del Monza , ha diramato la lista dei giocatori convocati per il match contro l’Udinese Raffaele Palladino , ... (calcionews24)

Solo il campo. Gli occhi del Monza e di Raffaele Palladino non hanno altri focus: Udine il primo step, quindi difendere lo "scudetto di ... (sport.quotidiano)

Udinese e Monza si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in una gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match, che... (calciomercato)

Serie A, il Cagliari osserva le rivali: formazioni ufficiali Empoli-Genoa e Udinese-Monza, match delle 15 Sabato pomeriggio di alta tensione...Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n ...Udinese e Monza si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in una gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match, che di disputa con la.L'Udinese oggi ospita il Monza per la ventitreesima giornata di Serie A. I friulani si sono mossi poco nel mercato invernale e hanno preso Lautaro Giannetti dal Velez. Il difensore ...