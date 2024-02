Mondiali tuffi Doha 2024 | Tocci | “Podio alla portata | terzo tuffo ha compromesso tutto”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Piccola delusione per Giovannie Lorenzo Marsaglia nella finale da un metro maschile deidi, in Qatar. I due azzurri mancano ilper nemmeno 5 e 15 punti e sono quarto e quinto alle spalle di Haslam, Li e il messicano Olivera, che con 430 vince con 40 punti di distacco sul secondo. “Ilera. Ho provato a recuperare negli ultimi, ma ilha. Sono stato bravo a reagire, ma non è bastato.fine va bene così”, le parole del calabrese di Cosenza. Anche Marsaglia ha commentato ilmancato: “Sono comunque contento per aver centrato la mia prima ...