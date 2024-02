Mondiali nuoto Doha 2024 | il programma di domenica 4 febbraio e dove vedere le gare in tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Milano, 3- Continuano ididi, in Qatar. Dalla danza in vasca, al trampolino passando per la pallamano femminile e ildi fondo, queste le discipline che terranno banco fino alle ore 18 (italiane) di domani. Aprirà le danze la pallacon il match tra Kazakistan e Brasile, mezz'ora più tardi via anche alartistico femminile con i preliminarisarà impegnata la nostra Susanna Pedotti. Nella 10 kilometri maschile non ci sarà Gregorio Paltrinieri, visto che ha già la certezza di essere ai prossimi giochi di Parigi, ma saranno presenti Domenico Acerenza e Dario Verani. Saranno assegnate anche altre medaglie, quelle del...