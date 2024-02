Mondiali di nuoto Doha 2024 | gli italiani in gara il 4 febbraio e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)(Qatar), 3- Ancora nessuna medaglia per l'Italia aidi, che fino al 18offriranno ancora tantissime chance per raccogliere allori e pass per le Olimpiadi. L'ultimo capitolo riguarda da vicino la favola di Arianna Bridi, che nella 10 km di fondo femminile si qualifica per Parigi e lo fa dopo tante vicissitudini da lei stessa ricordate: su tutte le due operazioni subite al cuore. Insomma, le emozioni azzurre non sono mancate e non mancheranno neanche domenica 4, conartistico, tuffi edi fondo a riempire la giornata fin dalle primissime ore: con l'entrata in scena anche della pallafemminile, che vedrà il Setterosa sfidare la Gran ...