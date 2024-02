Monaco-Le Havre domenica 04 febbraio 2024 ore 13 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 3 febbraio 2024) Quarto in classifica e ad inseguire ancora la zona Champions ildi Huetter apre le danze in questadi Ligue1 affrontando in casa il Le. Gli asemist vengono dal sofferto pareggio nel derby contro il Marsiglia, in una gara che hanno terminato in 9 uomini dopo le espulsioni di Maripan e Zakaria. La rimonta del Brest nella capitale non ha permesso l’aggancio con la lotta InfoBetting: Scommesse Sportive e