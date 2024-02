Molotov contro il consolato Usa di Firenze | individuato il presunto responsabile | è un 20enne italiano di origine palestinese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ha 20 anni ed è unfiglio di genitori palestinesi il ragazzo sospettato di aver lanciato dueilamericano di. Il giovane, nato in Italia da una famiglia che risiede nel Paese da tempo, adesso si trova in custodia delle forze dell’ordine, anche se, da quanto si apprende, non è ancora scattato il decreto di fermo. Gli investigatori dei Carabinieri, in collaborazione con la polizia postale, sono riusciti a risalire al sospettato utilizzando le tracce telematiche lasciate dal giovane per poter diffondere la rivendicazione con un video che inneggiava a Hamas. Nell’appartamento nel quale vive insieme ai genitori, in provincia di, la Direzione distrettuale antimafia della Procura del capoluogo toscano ha trovato diversi indizi che lasciano ...