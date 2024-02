Molotov contro il consolato Usa a Firenze | fermato un 22enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2024) AGI - Unoriginario della provincia diè statoper il lancio di due bottiglieverso la sede delUsa di. Il giovane, figlio di genitori di origini giordane e palestinesi, è stato interrogato e perquisito dopo aver diffuso un video con una rivendicazione in lingua araba. Secondo gli investigatori esiste un "concreto pericolo di fuga per la ritenuta possibilità di procurarsi collegamenti con l'estero e luoghi di immediato riparo". I fatti sono avvenuti il 1 febbraio. Il 22 è accusato di "attentato per finalità terroristica", spiega la procura, "palesata dall'impiego di ordigni esplosivi e da plurime rivendicazioni a organi di informazione, nelle quali veniva manifestato il proposito di numerosi attentati per dissuadere lo Stato Italiano ...