Molotov al Consolato Usa a Firenze | Hamas rivendica l' attentato | «Inizieremo con la prima operazione» Il video al vaglio della Digos

Gli effetti della guerra israelo-palestinesi si riversano anche in Italia. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Ci troviamo a Firenze.Dopo il blitz senza feriti, il filmato annuncia 49 obiettivi per possibili attacchi "Se l’Italia sosterrà ancora i crimini di Israele ci sarà la prima vera operazione".L'Italia, considerata a lungo un Paese sicuro dalle minacce terroristiche, è ora in allerta dopo l'attacco al Consolato americano di Firenze. La perdita di rapporti privilegiati con la Libia e il diso ...