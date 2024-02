Molestie | ombre sui Grammy

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ombra suidi domenica (in Italia nella notte tra domenica e lunedì): a Los Angeles, alla vigilia dei cosiddetti Oscar dell’industria della musica, sarà onorato con il Trustees Award della Recording Acadmy l’influente avvocato Joel Katz, ex presidente e consigliere legale dell’organizzazione. Un premio non meritato secondo quanto denuncia il Los Angeles Times: due decenni fa, l’avvocato avrebbe pagato con un milione di dollari una donna, Terri McIntyre, ex direttrice della Record Academy a Los Angeles, per comprarne il silenzio sugli abusi che avrebbe subito quando lavorava lì.