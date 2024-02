Modena | le pagelle di CM | Palumbo glaciale | Riccio si fa sovrastare

Ora Modena e poi Lecco per una doppia trasferta che ci dirà la consistenza di questo Cosenza. Finché resta in campo fa il suo coprendo diligentemente sulla fascia e provando a proporsi di tanto in ...Al Tardini, il big match della giornata di Serie B tra Parma e Venezia si conclude per 2-1 dopo 100 minuti entusiasmanti che suggellano il primato gialloblù e, forse, estromettono il Venezia dalla ...Le due partite di domani sono solo il ghiotto antipasto di un turno che domenica offre match di altissimo livello: Piacenza-Perugia, Monza-Trento e Civitanova-Modena ...