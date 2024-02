Mo | Jihad islamica | ' palese aggressione americana in Siria e Iraq'

Si combatte. E si fa politica . Vale per Israele. E anche per Hamas . Tutt'altro che un movimento monolitico. A darne conto, in un documentato report ... (247.libero)

Chi milita e ha agito in nome della jihad islamica palestinese è stato addestrato in Iran. A rivela rlo allo Shin Bet (Sicurezza interna) un ... (open.online)

Ieri sera è partito l’attacco americano su obiettivi in Siria e Iraq che la Casa Bianca aveva annunciato nei giorni scorsi. Sarebbero stati colpiti otto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas. Raid Usa in Siria e Iraq. Biden: 'Nostra risposta continuerà' ...Gli Stati Uniti hanno colpito unità iraniane d'elite e milizie alleate di Teheran in raid effettuati in Siria e Iraq: lo ha confermato il Pentagono. Almeno 13 miliziani filo-iraniani sono stati uccisi ...