Mo | Iran | ' in Siria e Iraq | Usa non ha attaccato obiettivi Guardia rivoluzionaria'

Roma, 3 febbraio 2024 – C’è un nuovo fronte di guerra in Medio Oriente. Cinque giorni dopo l'attacco di droni in Giordania che ha ucciso tre soldati ... (quotidiano)

Feb 3, 2024 M.O. Roma, 3 feb. (askanews) – Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi contro forze d’elite iraniane e gruppi filo-iraniani in Iraq e Siria, come rappresaglia per l’attacco con un drone ...Primi raid nella notte al confine fra i due paesi contro i depositi di armi e le basi delle milizie. Biden: "È l'inizio della nostra risposta" ...Attacchi aerei sulle milizie filo-iraniane: ucciso Saaed Alidadi, alto rappresentante della Forza Quds. Biden: "Se colpite un americano rispondiamo" ...