Mo | capo intelligence turca incontra Haniyeh

(Di sabato 3 febbraio 2024) Doha, 3 feb. (Adnkronos) – Ildell’agenzia diIbrahim Kalin ha hato il leader di Hamas Ismaila Doha, in Qatar. Lo ha riferito l’emittente stataleTrt, secondo cui i due hanno discusso degli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza, dei prigionieri israeliani ancora detenuti nella Striscia e della consegna di aiuti umanitari. L'articolo CalcioWeb.

Marianna Budanova è ricoverata in ospedale, forse per aver mangiato cibo avvelenato: non è chiaro se c'entri la Russia (ilpost)

“Le informazioni sullo scioglimento del Gruppo Wagner non sono vere e la dichiarazione sulla morte del leader del gruppo, Yevgeny Prigozhin, non può ... (ilfattoquotidiano)

Le notizie sulla guerra in ucraina di domenica 21 gennaio, in diretta. Bombardatala la città ucraina di Donetsk, sotto il controllo delle forze ... (corriere)

Doha, 3 feb. (Adnkronos) - Il capo dell'agenzia di intelligence turca Ibrahim Kalin ha ha incontra to il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Doha, in ... (liberoquotidiano)

Doha, 3 feb. (Adnkronos) - Il capo dell'agenzia di intelligence turca Ibrahim Kalin ha ha incontrato il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Doha, in Qatar. Lo ha riferito l'emittente statale turca Trt, s ...I raid americani attesi da giorni in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania sono arrivati e continueranno per giorni nell'ambito di una risposta su larga scala e ai ...Mistero su chi abbia sparato al 40enne Oleg Stegachov, colonnello maggiore pilota di T-95 in forza alla base russa di Engels-2. La notizia è stata data dagli 007 di Kiev, mentre Mosca tace ...