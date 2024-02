Mirano West Nile | mamma di 45 anni punta da zanzara infetta muore dopo tre mesi | lascia due figlie

A metà ottobre era stata punta da una zanzara infetta. Una donna di 45 anni è morta in ospedale a Dolo, nel Veneziano, dopo tre mesi di agonia per ... (tpi)

Venezia, aperta un'inchiesta. La donna era di Mirano: l'infezione virale e la febbre a metà ottobre, poi il ricovero in ospedale e in una Rsa ...Una donna di 45 anni è morta a Dolo, in seguito a una puntura di zanzara che le ha trasmesso il virus del West Nile. La Procura ha disposto l’autopsia per indagare ulteriormente sulla tragica vicenda.MIRANO (VENEZIA) - Oltre tre mesi di agonia dopo aver contratto il virus West Nile per la puntura di una zanzara praticamente sotto casa, mamma 45enne muore in ospedale a Dolo. Una ...