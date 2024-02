Minori stranieri nei guai Furto di computer e giochi Scatta il blitz in comunità

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alcuni di loro, una volta arrivati a Modena si sono resi spesso protagonisti di reati: rapine ai danni di coetanei minorenni, aggressioni, minacce. Purtroppo ora emerge anche come in questi mesi abbiano messo a segno parecchi furti. Al centro, ancora una volta, ci sono inon accompagnati di origine tunisina. Due ragazzi di 16 e 17 anni ieri sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione. Infatti lo scorso 31 gennaio la squadra mobile ha effettuato un sopralluogo all’interno di unapernon accompagnati gestita dal Ceis. Gli agenti si sono resi conto che uno dei, il 16enne tentava di uscire dalla struttura e di lanciare al di là di un muro di recinzione una borsa porta, contenente due PC portatili. Il ...

(Adnkronos) – Sono giovani tra i 14 e i 17 anni, giunti in Italia senza genitori e residenti in case-famiglia o nei Centri di accoglie nza. A loro è ... (periodicodaily)

Pubblicato il 30 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – Sono giovani tra i 14 e i 17 anni, giunti in Italia senza genitori e residenti in case-famiglia o ... (dayitalianews)

Milano – pressing su ministero dell’Interno perché realizzi un hub per la prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Accordo ... (ilgiorno)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia. Podolyak: 'Errori nella controffensiva, cambiare tattica'. LIVE ...I beneficiari accolti provengono da 110 Paesi, in prevalenza africani e asiatici. Nel 2022 si registra altresì un incremento delle presenze femminili. I progetti SAI sono presenti in 104 Province (su ...Roma, 2 feb – Oltre 52mila ingressi nel 2022 nel sistema Sai, dei quali 12mila sono minori stranieri non accompagnati. Numeri in crescita rispetto all'anno precedente, che testimoniano come il sistema ...