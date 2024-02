Milan vince | che fatica! Il Frosinone esagera | ma Jovic è fortunato

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il2-3 contro il, e lo fa non con poche difficoltà. I padroni di casa ribaltano inizialmente il risultato, ma poi la squadra allenata da Stefano Pioli recupera prima col gol del pareggio, poi siglando il gol vittoria con. PAREGGIO – Ilnei minuti finali contro il, una partita che si mette in salita nel corso del secondo tempo, masfrutta l’incertezza difensiva e ribalta tutto subito dopo il suo ingresso. Gli uomini allenati da Stefano Pioli siglano il gol del momentaneo vantaggio al diciassettesimo minuto del primo tempo, con il cross di Rafael Leao dalla sinistra, in mezzo per la testa di Olivier Giroud. Pareggia i conti Soulè al 24? da calcio di rigore. Nel secondo tempo il ...

In cima alla lista dei desideri della Sampdoria per questa sessione invernale di calciomercato c'è chiaramente un difensore centrale.... (calciomercato)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Buonasera a tutti e benvenuti per la DIRETTA LIVE di Efes Istanbul- Milano , match valido per la ... (oasport)

La squadra di Brambilla vince con l'Ancona in una gara senza esclusione di colpi: i bianconeri rimontano due volte e la ribaltano ...Il Milan vince un’altra partita in rimonta, come successo a Udine. Stavolta contro il Frosinone i rossoneri vanno in vantaggio al 17’ con il gol di testa di Giroud su assist di Leao, pareggia la squad ...Il Diavolo di Pioli parte certamente favorito nella trasferta di Frosinone. Sui portali dedicati alle scommesse sportive come Fezbet infatti non la maggior ...