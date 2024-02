Milan | tra i due litiganti il terzo gode | idea sul nuovo rigorista

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ilpotrebbe pensare di lasciar tirare i rigori a undopo i recenti errori di Giroud e Theo Hernandez Ilpotrebbe pensare di lasciar tirare i rigori a undopo i recenti errori di Giroud e Theo Hernandez. ‘Tra i due, il’. Un detto che funziona sempre bene e anche per quanto riguarda il calcio ogni tanto torna utile. In casa rossonera si potrebbe presentare l’ipotesi di unperché anche Pulisic si candida a calciarlo.

Davide Corti , tecnico del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida contro la Fiorentina in Serie A (pianetamilan)

Simone Braglia , ex portiere, intervenuto su TMW Radio, ha toccato diversi argoment,i tra cui il Milan . Le sue parole (pianetamilan)

Dopo Empoli e Udine, ecco Frosinone . Il Milan è atteso da un nuovo esame in trasferta , visto che con gli ultimi due successi lontani dal Meazza ha ... (sportface)

Il Calciomercato del Milan invernale non è stato molto movimentato: i rossoneri potrebbero già pensare al futuro. Quali sono le prospettive? (pianetamilan)

'Tuttosport' in edicola questa mattina parla anche del Milan e del possibile futuro dei rossoneri. Cosa attende Olivier Giroud ? (pianetamilan)

Chiara Ferragni ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti molto teneri con i figli Leone e Vittoria , mentre passeggiava nel centro di Milano in ... (leggo)

Matias attraverso un grande momento e Rafa va a caccia del gol che in campionato manca da ottobre. Tanti punti di contatto tra i due ...Il contratto dice 2025, ma la permanenza alla Lazio di Maurizio Sarri, già nella prossima estate, è tutta da scrivere. Il tecnico toscano, dal 2021 nella Capitale, pretende chiarimenti sul progetto bi ...L'inizio della partita è previsto per le 18 presso lo stadio Stirpe. L'arbitraggio sarà gestito da Pairetto della sezione di Nichelino (To).