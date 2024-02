Milan | Olivier Giroud in bilico | serve una scossa da Noah Okafor

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 3 febbraio 2024), l’attacco è inva sempre di più verso la MLS e oraun segnale da parte dinon è eterno e in questo periodo per lui è tempo di riflessioni. C’è da compiere l’ardua scelta se continuare con ilper un altro anno, rinnovando il contratto in scadenza a giugno, o se concludere la carriera in America in MLS. Da inizio campionato il numero 9 francese sta trascinando la squadra di Stefano pioli con i suoi 10 goal e 7 assist. Il centravanti ex Chelsea, però, dovrà pur riposare, perché gli anni sulle spalle sono 37, 38 a settembre. I due giocatori che possono dare una mano asono: Luka Jovic e...