Milan | la speranza oltre gli errori Pioli allontana il fantasma di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Dopo l’amaro pareggio incassato dal Bologna il Diavolo riparte questo pomeriggio dal Benito Stirpe di Frosinone: le ambizioni scudetto dei rossoneri sembrano ormai un miraggio ma serve consolidare il terzo piazzamento buttando un occhio al big match di domani sera: " Inter-Juventus non deve interessarci, la stagione è ancora lunga e può darci soddisfazioni. Siamo in un momento positivo, la squadra è più consapevole, deve solo tenere le antenne dritte in ogni momento" il riferimento diall’errore commesso dai suoi in occasione del penalty concesso ai felsinei che è valso il 2-2 finale. Con il recupero di Bennacer (Adli resta il favorito ma la sua convivenza con l’algerino è possibile), la memoria dei due calci di rigore falliti da Giroud e Theo Hernandez resta viva, senza dimenticare un Leao che si è proposto per prendersi la prossima responsabilità dagli ...