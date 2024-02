Milan | la forza del collettivo vale più di una difesa da migliorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024)o, 3 febbraio 2024 – Come accaduto nella difficile serata di Udine, ilha conquistato una vittoria preziosa contro il Frosinone, espugnando il Benito Stirpe con una rimonta emozionante. Nonostante momenti di sofferenza e cali di concentrazione, i rossoneri hanno dimostrato grande determinazione, chiudendo la partita con un 3-2 a loro favore contro i ciociari di Di Francesco. A risolvere una partita complicata, con i padroni di casa motivati e attenti in, ci hanno pensato l’onnipresente Giroud, il colpo di testa di Gabbia, alla sua prima gioia in campionato, e il solito bomber dal killer instinct Luka Jovic: il serbo ci ha impiegato un minuto per decidere la vittoria rossonera dopo essere stato in panchina fino all’80: che abbia bisogno di partire titolare per evitare aldi andare in ...