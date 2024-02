Milan | Jovic | “Fiero della vittoria | il 2024 per me è iniziato alla grande”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lukacommenta ai microfoni diTV la partita contro il Frosinone, in cui ha segnato il gol: “Sto giocando bene e sono felice di questo, lavoro sempre per farmi trovare pronto, sono orgoglioso soprattutto per la. Questoper me, voglio continuare così, sonodi stasera, siamo forti“. Ora tocca al Napoli: “Sarà una partita difficile ma siamo pronti ad affrontare chiunque perchè siamo in un buon periodo e siamo unafamiglia”. SportFace.