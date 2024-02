Milan | futuro Giroud | solo due strade disponibili E ora cerca il record

'Tuttosport' in edicola questa mattina, fa il punto sui rinnovi del Milan , ma parla anche dei possibili obiettivi per la punta del futuro (pianetamilan)

Milan, l’argentino è da tempo un reale obiettivo dei rossoneri. In estate potrebbero esserci le condizioni favorevoli per averlo, entriamo in dettaglio ...In casa Milan notizia ufficiale dopo la chiusura del mercato: arriva la firma sul primo contratto da professionista ...Il presidente del Barcellona ribadisce: «Non importa se non ci sono le inglesi. Sono interessate Barcellona, Real Madrid, Marsiglia, Ajax, Psv, Feyenoord, Bruges, Anderlecht e dall’Italia ci sono ...