Milan Femminile | Dubcova e la capacità di segnare in qualsiasi modo

Davide Corti , tecnico del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida contro la Fiorentina in Serie A (pianetamilan)

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è così espresso a Palazzo Marino, sede del comune meneghino, aprendo la presentazione dello studio per la ristrutturazione di San ...Tripletta tedesca a Sigulda per i Campionati Europei di bob a 2 femminile. La squadra teutonica ha conquistato la tappa di Coppa del Mondo e il titolo ...Sorteggio non troppo favorevole per l'Italia femminile del tennistavolo che dal 16 al 25 febbraio prossimi prenderà parte ai Mondiali a squadre ...