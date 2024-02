Milan | Braglia | “Servono giocatori pronti | tra Conte e Sarri scelgo…”

Simone Braglia , ex portiere rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'allenatore del Milan , Stefano Pioli (pianetamilan)

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno. Milan contro il Frosinone domani. C'è chi ha criticato l'immobilismo sul mercato dei rossoneri: "Davanti non ...L’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, si è espresso così su Armando Broja: l’obiettivo del Milan è andato al Fulham Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore del Chelsea, Mauricio Pochet ...Il giornalista Carlos Passerini si è espresso così in merito alle possibili mosse per la panchina del Milan, tra Pioli e Conte Intervenuto come ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giorna ...